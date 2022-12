Benzen thầm lặng gây hại sức khỏe người dùng như thế nào?

Ảnh minh họa.

Được biết, từ năm 2019 và năm 2020, Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam có công bố 3 sản phẩm dầu gội khô (TRESemme Fresh & Clean Dry Shampoo; TRESemme Volumizing Dry Shampoo và Dove Invisible Dry Shampoo) sản xuất tại Mỹ.

Từ năm 2020, công ty đã ngừng nhập khẩu, phân phối sản phẩm Dove Invisible Dry Shampoo và từ tháng 9/2021 đã ngừng phân phối sản phẩm TRESemme Fresh & Clean Dry Shampoo, TRESemme Volumizing Dry Shampoo.

Không riêng gì sản phẩm của Unilever, năm 2021, P& G cũng đã thu hồi hơn 30 sản phẩm chăm sóc tóc dạng xịt, bao gồm nhiều loại dầu gội khô và dầu xả khô do sản phẩm này có thể chứa benzen. Tập đoàn này cũng đã thu hồi hơn chục sản phẩm xịt khử mùi và bình xịt nhãn hiệu Old Spice and Secret do nghi chứa benzen.