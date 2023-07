Bênh vực chồng trong vụ gạ tình đồng nghiệp, nữ ca sĩ bị khán giả quay lưng

Ngày 8/7, đơn vị tổ chức sự kiện thông báo concert Something Between Us của ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ bị hủy bỏ. Nguyên nhân do Phạm Vỹ Kỳ bị nhiều khán giả quay lưng, ồ ạt trả vé sau khi cô lên tiếng bênh vực chồng mình - Trần Kiến Châu trong bê bối quấy rối tình dục.



Chồng của Phạm Vỹ Kỳ bị 2 nghệ sĩ nữ tố cáo lạm dụng tình dục.

Trước đó, concert của Phạm Vỹ Kỳ dự kiến diễn ra vào tháng 9 và có khoảng 5.000 chỗ ngồi. Đã có xấp xỉ 70% vé được bán trước khi có vụ lùm xùm. Theo Ettoday, đơn vị tổ chức concert và nữ ca sĩ Phạm Vỹ Kỳ ước tính bị tổn thất hơn 1 triệu Tân Đài tệ. Đây mới chỉ là tiền thuê sân vận động, chưa tính đến chi phí đền bù cho nhà tài trợ, âm thanh, ánh sáng hay các khoản phí vận hành khác.