Bệnh viện tư không được thu thêm chi phí điều trị COVID-19

Các chi phí khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách (tiền phòng, tiền ăn, các dịch vụ tiện ích tăng thêm khác theo yêu cầu của người bệnh...) được thu theo mức giá thỏa thuận giữa bệnh viện với người bệnh, nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với Sở Y tế TP.

Đồng thời các bệnh viện tư nhân cũng phải công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh, thuốc, vật tư y tế, giá của các dịch vụ tiện ích theo yêu cầu. Thông báo cho người mắc COVID-19 các khoản được ngân sách, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và phần chi phí người bệnh phải đóng.

