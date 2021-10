Bệnh viện Trung ương đầu tiên thực hiện bệnh án điện tử, tiến tới bệnh viện thông minh

PGS.TS. Trần Cao Bính:Quy trình khám chữa bệnh thưởng xuyên phải thay đổi theo thời gian trên nền tảng đã có sẵn. Bệnh viện sẽ cập nhật thường xuyên quy trình tiên tiến cùng với sự phát triển của bệnh viện.

Nhằm phục vụ tốt hơn cho người bệnh, BV đã tiến hành tích hợp hệ thống wifi. Bệnh nhân có thể ngồi bất cứ chỗ nào trong khuôn viên của bệnh viện vào wifi miễn phí. Bệnh viện thông minh hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tạo môi trường thuận lợi nhất cho người dân, hướng tới một mô hình bệnh viện "không giấy tờ".

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác chuyên môn, quản lý, áp dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu khám chữa bệnh nhằm giảm thời gian chờ đợi cho người dân, tạo sự minh bạch hóa thông tin và phát huy hiệu quả trong công tác chẩn đoán, điều trị của đội ngũ y, bác sĩ là những lợi ích tối ưu khi triển khai bệnh án điện tử mà BVRHMTƯHN hướng tới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn PGS.!

