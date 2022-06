Bệnh viện thiếu thuốc, chuyên gia chỉ ra 'nút thắt' ở quy định thầu

Vì sao nhiều nơi thiếu thuốc, thiếu vật tư?

Hiện nay để cung ứng thuốc, vật tư cho các bệnh viện có các hình thức: đấu thầu tập trung cấp quốc gia, trong đó có đàm phán giá (Bộ Y tế đấu thầu tập trung một số loại thuốc theo danh mục), đấu thầu tập trung tại địa phương (do Sở Y tế đứng ra) và đấu thầu tại bệnh viện (với những cơ sở trực thuộc Bộ Y tế được phân cấp tự chủ). Với những gói thầu trên 5 tỉ đồng do Bộ Y tế phê duyệt, dưới mức trên do bệnh viện tự quyết định nếu tự chủ tài chính.

Thời gian qua công tác đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá chưa có kết quả. Vì thế, ngày 24/11/2021, đã có công văn số 580 gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố, Y tế các Bộ, ngành và các bệnh viện/viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc chủ động mua sắm theo quy định để đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu cầu điều trị.

Tuy nhiên, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế vẫn diễn ra tại nhiều nơi. Câu chuyện này không mới. Trước đây, tình trạng này vẫn xảy ra nhưng chỉ nhỏ lẻ, ở chỗ này, chỗ kia tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, nó lại xảy ra ở nhiều tỉnh thành, nhiều bệnh viện, kể cả các bệnh viện lớn.

Quá trình chuẩn bị đấu thầu thường kéo dài vài tháng, nếu tháng 12 hết hạn thì tháng 6-7 các đơn vị đã phải lên kế hoạch.

Các chuyên gia cho rằng thực trạng thiếu thuốc, vật tư tại các bệnh viện là ảnh hưởng dây chuyền của các khó khăn mà ngành y tế gặp phải. Trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như đấu thầu chậm, nguồn hàng quen bị gián đoạn chưa kịp phục hồi sau Covid-19, việc nhập khẩu cũng khó khăn do thủ tục nhập cảnh và một số nước hạn chế xuất khẩu các loại thuốc men, vật tư y tế…

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, sau đại dịch, hàng loạt các vụ thanh kiểm tra, xử lý sai phạm về y tế làm cho không chỉ người trong ngành mà bên ngoài cũng e dè, dẫn đến việc ngại mua sắm, ngại đầu tư, làm thiếu thuốc men, hóa chất, trang thiết bị y tế.