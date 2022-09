Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương đối mặt nguy cơ đóng cửa vì hết thuốc tê

Xem thêm: 'Khắc phục bằng được việc thiếu thuốc, ai không làm đứng sang một bên'

Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

"Cơn khát" thuốc tê đang làm điêu đứng các phòng khám nha khoa tư nhân thì nay đã tràn vào cả bệnh viện tuyến trung ương- tuyến điều trị cao nhất về răng hàm mặt trong cả nước. Nguy cơ bệnh viện phải đóng cửa đã hiện hữu. Lãnh đạo bệnh viện đã phải "kêu" khi tham dự buổi lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022 với chủ đề "Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại" do Bộ Y tế tổ chức chiều 16.9.