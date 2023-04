Bệnh viện quá tải do nhiều trẻ Hà Nội mắc RSV trở nặng, phải hỗ trợ hô hấp

Bệnh viện Nhi Trung ương hết giường nên chị phải liên hệ tới các bệnh viện khác để đưa con đến. "Nhưng tôi gọi tới 4 bệnh viện tư nhân và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đều không còn giường. Bệnh viện Thanh Nhàn còn giường nên tôi đưa con tới đây”, chị cho biết. Tới ngày thứ 3 điều trị, con gái chị có dấu hiệu chuyển nặng, bác sĩ phải cho thở oxy. Đến nay, bác sĩ tiên lượng tăng liều kháng sinh.

Bác sĩ Sang cho biết, 20% trẻ nhập viện vì mắc bệnh viêm đường hô hấp là do RSV. Phần lớn trẻ suy hô hấp do RSV chỉ dưới 2 tháng tuổi. Nguyên nhân do virus này gây biến chứng viêm phổi, suy hô hấp rất nhanh.

"Nhiều trẻ nhập viện không phải do khám muộn mà do RSV biến chứng suy hô hấp, viêm phổi rất nhanh, rất sớm, đặc biệt với các bé nhỏ hệ miễn dịch kém", bác sĩ Sang cho biết. Việc điều trị trẻ bị biến chứng viêm tiểu phế quản, viêm phổi khá khó khăn.