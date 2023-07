Bệnh viện ông Trầm Bê làm việc sau khi ra tù kinh doanh ra sao?

Tuy nhiên, khoản lợi nhuận khác sụt giảm mạnh, chỉ còn 1,1 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Điều này khiến lãi sau thuế của TAH đạt 9,1 tỷ đồng trong quý II/2023, giảm 23% so với quý II/2022.

Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Triều An (mã chứng khoán: TAH) - nơi ông Trầm Bê làm thành viên Hội đồng quản trị vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 với mức lợi nhuận đi lùi so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của TAH là hơn 1.100 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm 31/3/2023. Doanh nghiệp này nắm giữ hơn 90 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương. Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ ghi nhận là 21 tỷ đồng, giảm 15%.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An có khoản vay nợ ngắn hạn hơn 3,7 tỷ đồng và hơn 19 tỷ đồng nợ vay dài hạn. Cả hai khoản nợ vay này đều từ Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC).

Trong quý I năm nay, Bệnh viện Triều An ghi nhận doanh thu 141 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và lãi gộp hơn 33 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí, Bệnh viện Triều An báo lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, gấp 9,4 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của Bệnh viện Triều An tăng gần 1% so thời điểm đầu năm và ở mức 1.128 tỷ đồng. Bệnh viện đã giảm 9 tỷ nợ phải trả so với đầu năm. Tổng nợ vay chỉ gần 25 tỷ đồng.