Bệnh viện ở TPHCM: Khủng hoảng nguồn thu

Năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, số lượng bệnh nhân giảm sâu đã khiến Bệnh viện Ung Bướu TPHCM thu không đủ bù chi. Chiều 13/10/2022, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, BS Diệp Bảo Tuấn, Phó Giám đốc bệnh viện, nói: “Khoản tiền 91 tỷ bệnh viện bị âm trong năm 2021 không phải là do năng lực của bệnh viện mà do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bởi có thời điểm lượt bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện chỉ còn khoảng 10% so với trước khi có dịch. Bên cạnh đó, bệnh viện còn 38 tỷ đồng đã chi cho bệnh nhân diện bảo hiểm y tế nhưng chưa được quyết toán do vượt tổng mức thanh toán”.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu đang dần phục hồi. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đang gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn quỹ tích lũy của các năm trước đã sử dụng hết nhưng nguồn thu hiện tại vẫn không đủ để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ nhân viên.

BS Tuấn cho biết, Bệnh viện Ung Bướu đã kiến nghị các cơ quan ban ngành và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để quyết toán các khoản còn tồn đọng và sử dụng quỹ phòng chống thiên tai, dịch bệnh hỗ trợ bệnh viên tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hướng giải quyết cụ thể.