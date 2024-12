Bệnh viện FV trợ giá đến 20% viện phí cho bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe

FV còn trợ giá thêm 20% trên giá dịch vụ niêm yết đối với người bệnh không có bảo hiểm sức khỏe tư nhân. Và từ tháng 1.2025, FV còn áp dụng chương trình trả góp viện phí và dịch vụ tại bệnh viện cho tất cả bệnh nhân. Bệnh viện FV là bệnh viện quốc tế đẳng cấp khu vực nhưng nhiều năm qua vẫn áp dụng một mức giá dịch vụ khám chữa bệnh niêm yết tại Việt Nam chỉ bằng 50% so với các bệnh viện cùng tiêu chuẩn ở một số quốc gia hàng đầu khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Malaysia… “Thực tế thì 21 năm qua, Bệnh viện FV trợ giá đến 85 triệu USD cho hàng triệu lượt bệnh nhân nhưng không nhiều người biết điều đó. Các chương trình hỗ trợ về giá này được chúng tôi quyết tâm duy trì dù có những thách thức về mặt chi phí để có thể đảm bảo chất lượng điều trị đạt tiêu chuẩn quốc tế mà chúng tôi luôn theo đuổi. Đó là một nỗ lực rất lớn của không chỉ Ban lãnh đạo mà của cả tập thể FV từ những người phụ trách chuyên môn tới các phòng ban quản lý tài chính. Và thời gian tới chúng tôi còn triển khai thêm chương trình trả góp viện phí và dịch vụ để bệnh nhân, khách hàng của FV được an tâm điều trị. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực của chúng tôi trong việc tạo điều kiện để ngày càng nhiều người dân tại Việt Nam được tiếp cận dịch vụ y tế chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam và không cần phải tốn kém bay ra nước ngoài điều trị”, bác sĩ Jean-Marcel Guillon - Tổng giám đốc Bệnh viện FV chia sẻ. Bệnh nhân tại FV được tư vấn về các chương trình hỗ trợ chi phí, giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ dàng hơn (Ảnh:FV) Theo bác sĩ Jean-Marcel Guillon, với hơn 30 chuyên khoa và trung tâm điều trị tầm cỡ khu vực, quy tụ hàng trăm bác sĩ hiện hữu chất lượng cao cùng với sự tăng cường liên tục các bác sĩ giỏi hàng đầu từ Singapore và nhiều nơi trên thế giới, đồng thời không ngừng tối ưu hóa về chi phí, bệnh viện FV trở thành lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, giúp bệnh nhân hưởng chất lượng y tế quốc tế mà không cần phải tốn kém khi bay ra nước ngoài điều trị. FV cũng sẽ ngày càng tăng cường các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân mạnh mẽ hơn để mang đến những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Về chương trình trả góp, FV sẽ áp dụng đối với hình thức thanh toán qua thẻ tín dụng (credit card) được phát hành bởi 35 ngân hàng tại Việt Nam. Theo đó, khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại FV với mức thanh toán bằng thẻ tín dụng từ 3 triệu đồng trở lên, chủ thẻ được FV hỗ trợ chuyển đổi thành hình thức trả góp với kỳ hạn tối đa 12 tháng. Đặc biệt, khi chọn kỳ hạn trả góp trong 3 tháng, chủ thẻ (bệnh nhân) được miễn 100% phí chuyển đổi trả góp, vì FV sẽ trả thay cho bệnh nhân chi phí này. Chương trình trả góp mới của FV giúp mọi người không còn lo ngại về chi phí điều trị (Ảnh:FV) Đây là lần đầu tiên FV triển khai chương trình trả góp viện phí và dịch vụ, với mục đích hỗ trợ tốt nhất cho bệnh nhân của FV nói riêng và cộng đồng nói chung dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thăm khám và điều trị đúng chuẩn quốc tế mà không quá đắn đo về tài chính. “Khi bệnh nhân yêu cầu được trả góp, FV sẽ hỗ trợ bệnh nhân chuyển đổi trực tiếp ngay tại quầy thu ngân mà bệnh nhân không cần mất thời gian làm việc với ngân hàng. Chúng tôi hi vọng rằng chương trình này sẽ hỗ trợ thiết thực cho các bệnh nhân và thân nhân qua hình thức chia nhỏ thanh toán”, bà Trần Lê Quyên, Giám đốc Tài chính – Bệnh viện FV cho biết. Chương trình trả góp mở ra cánh cửa chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi gia đình tại FV. (Ảnh:FV) Theo bà Trần Lê Quyên, chương trình trả góp còn giúp cho nhiều người dân trước đây rất muốn trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tại FV nhưng còn e ngại vấn đề chi phí thì nay hoàn toàn có thể an tâm trải nghiệm khi có nhu cầu. Khi chương trình trả góp nói trên có hiệu lực, người dân còn dễ dàng tiếp cận và mua các chương trình như Hội viên FV (là chương trình Bảo hiểm được áp dụng vào các dịch vụ khám và điều trị tại FV) hay các gói khám sức khỏe tổng quát, tầm soát ung thư… để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bản thân và gia đình. Ban giám đốc FV còn cho biết, trong năm 2025, bệnh viện sẽ từng bước mở rộng hợp tác với Bảo hiểm xã hội nhằm hỗ trợ chi trả cho bệnh nhân có Bảo hiểm y tế nhà nước sử dụng tất cả các dịch vụ tại các khoa trong bệnh viện. Lưu ý: Chương trình trợ giá FV không áp dụng cho các chương trình hội viên FV, các gói kiểm tra sức khỏe tổng quát và vật liệu cấy ghép.