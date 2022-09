Bệnh viện đầu ngành kêu thiếu thuốc tê: Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu khẩn tìm nguồn thay thế

Thuốc tê do các hãng cung ứng đang bị khan hiếm thuộc nhóm các thuốc qua đấu thầu. Ngay khi có thông báo về tình trạng khan hiếm thuốc, lãnh đạo bệnh viện này cho biết đã chủ động xây dựng nguồn thuốc thay thế, vì thuốc tê không phải chỉ có một loại duy nhất, không có thuốc tê này thì có thuốc tê khác thay thế.

Đơn vị này đã liên hệ với các nhà cung ứng thuốc tê khác cung cấp thuốc tê nồng độ adrenaline 4%, là thuốc tốt hơn và đắt hơn thuốc tê hiện tại đang dùng; và dùng thuốc thay thế xen kẽ, phù hợp trong điều trị.

Giám đốc bệnh viện này khẳng định cơ sở hoàn toàn có thuốc tê thay thế, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Ông cũng phủ nhận việc "chỉ thiếu 1 loại thuốc tê mà bệnh viện phải đóng cửa”.

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều 16/9, phát biểu tại sự kiện về sử dụng thuốc an toàn, TS Phạm Thanh Hà - Phó giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội - cho hay, “2 tuần nữa bệnh viện sẽ hết thuốc tê". Bệnh viện đang đau đầu tìm loại thuốc phù hợp để thay thế, thậm chí lo ngại "bệnh viện nguy cơ đóng cửa" vì 2/3 dịch vụ ngoại trú của đơn vị này phải sử dụng thuốc tê, kể cả dịch vụ nội trú cũng phải dùng thuốc tê.

Với một số loại thuốc tê thiết yếu đã hết, bệnh viện phải thay thế bằng loại khác an toàn, hiệu quả có tính năng tương tự nhưng "không thể hoàn hảo như những loại có thể lựa chọn".

Vì thuốc gây tê được chia làm 2 loại, gồm chứa chất gây co mạch và chống gây co mạch. Loại thuốc chứa chất gây co mạch có khả năng tê sâu hơn nhưng nhược điểm là gây tăng huyết áp. Vì thế, người bệnh tăng huyết áp, tim mạch, nhịp tim nhanh không được dùng loại này.

Theo vị phó giám đốc này, nguyên nhân khiến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội hết thuốc tê là do giấy phép lưu hành thuốc tê của các nhà cung cấp chưa được gia hạn. Trong khi chỉ có 2 - 3 đơn vị nhập loại thuốc này về Việt Nam. Việc tìm sản phẩm thay thế cũng gặp khó, do đó, bệnh viện mong Bộ Y tế sớm tháo gỡ các vướng mắc.