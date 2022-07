Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình mua kit test của Công ty Việt Á cao gấp 2 lần

Về báo giá của Công ty Việt Á, bảng báo giá ngày 25.3.2020 do ông Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình - gửi qua gmail cho Trưởng khoa Dược, sau đó chuyển cho nhân viên trong khoa trực tiếp thực hiện hồ sơ thầu. Theo bảng báo giá này, 1 bộ kít test của Công ty Việt Á có giá 52.000.000 đồng/bộ/50 test. Tuy nhiên, văn bản báo giá này lại không được lưu trong hồ sơ gói thầu mà bảng giá được lưu trong hồ sơ gói thầu ghi ngày 27.3.2020 do người không được ủy quyền báo giá ký tên. Điểm khác biệt của bảng báo giá này so với bảng báo giá ngày 25.3.2020 là có ghi chế độ khuyến mãi mua 1 tặng 1.

Ngoài ra, theo hóa đơn thanh toán lưu tại hồ sơ mua sắm mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã thanh toán cho Công ty Việt Á cho thấy, giá 1 bộ kit test của Việt Á cao gấp 2 lần so với giá mua sản phẩm cùng loại của các đơn vị khác cùng thời điểm đó. Nếu so với giá của Bộ Y tế thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã mua với giá cao hơn 580.000 đồng/test.

Căn cứ vào số tiền mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã thanh toán cho 20 bộ kít xét nghiệm của Việt Á với giá 1.050.000.000 đồng đã gây thiệt hai cho ngân sách Nhà nước số tiền 580.000.000 đồng.