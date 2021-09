Bệnh viện dã chiến đa tầng giành giật sự sống cho người bệnh COVID-19

Ở tầng 2 trung bình có 300 ca bệnh thì mỗi ngày chỉ phải chuyển lên tầng 3 khoảng 4 ca nặng. Hiệu quả nổi trội của mô hình này đem lại lợi ích to lớn là giành giật sự sống cho rất nhiều người, nhập viện vào đây hoàn toàn an tâm".

Sau hơn một tháng áp dụng mô hình này tỷ lệ tử vong từ gần 5% xuống còn gần 3%. Việc chuyển tuyến từ bệnh viện này đi nơi khác hầu như không còn nữa”.

Điều trị bệnh nhân hậu COVID-19 Sau khi điều trị khỏi COVID-19, nhiều người bệnh vẫn còn nhu cầu phục hồi sức khỏe, củng cố tinh thần. Việc chăm sóc toàn diện ở giai đoạn này cũng đóng vai trò quan trọng. Khỏi COVID-19 nhưng các bệnh nền có thể bùng phát gây suy kiệt sức khỏe, các biến chứng liên quan cũng xuất hiện. Nắm bắt thực tiễn, Bệnh viện Thống Nhất đã thành lập Khoa hồi sức và phục hồi chức năng sau điều trị COVID-19. Cơ sở này mới được mở ra hồi đầu tháng 9 đến nay đã kín bệnh nhân. Có 20 giường nhưng luôn có 40 bệnh nhân có nhu cầu. Các bệnh nhân ở đây đều đã khỏi COVID-19 nhưng vẫn cần điều trị tiếp các bệnh lý nền, hoặc cần khôi phục các chức năng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và cả những sang chấn tâm lý trong quá trình điều trị COVID-19 trước đó.

