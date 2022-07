Bệnh ung thư ở trẻ em có thể ngăn ngừa được không?

Trẻ em mắc hội chứng Down, một tình trạng di truyền gây ra bởi sự hiện diện của bản sao thừa của nhiễm sắc thể 21, có nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao gấp 10 đến 20 lần so với trẻ không mắc hội chứng Down. Tuy nhiên, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ bệnh bạch cầu ở trẻ em có liên quan đến hội chứng Down.

Hầu hết các bệnh ung thư ở trẻ em, giống như ung thư ở người lớn, được cho là phát triển do đột biến gen dẫn đến sự phát triển không kiểm soát của tế bào và cuối cùng là dẫn đến ung thư. Ở người lớn, những đột biến gen này thường là kết quả của việc tiếp xúc với các yếu tố môi trường gây ung thư, chẳng hạn như khói thuốc lá, amiăng và bức xạ tia cực tím từ mặt trời. Một nghiên cứu cho thấy u ác tính ở trẻ em và thanh thiếu niên (11-20 tuổi) có nhiều điểm tương đồng về bộ gen với u hắc tố xảy ra ở người lớn, bao gồm cả sự phong phú của các đột biến do tia UV gây ra.

Tuy nhiên, nguyên nhân từ môi trường gây ra bệnh ung thư ở trẻ em rất khó xác định, một phần vì bệnh ung thư ở trẻ em hiếm gặp, và một phần vì khó xác định những gì trẻ em có thể đã tiếp xúc sớm trong quá trình phát triển của chúng. Trên thực tế, hầu hết các bệnh ung thư ở trẻ em không được cho là do tiếp xúc với môi trường.