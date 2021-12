Bệnh tiểu đường và ung thư tuyến tụy

Your browser does not support the audio element.

Đôi khi, ung thư tuyến tụy có thể làm hỏng các tế bào trong tuyến tụy giúp sản xuất insulin (hormone điều chỉnh lượng đường trong máu của bạn, được tạo ra trong tuyến tụy), dẫn đến lượng đường trong máu cao và bệnh tiểu đường.

Theo Cancer Center, không phải lúc nào ung thư cũng có thể làm thay đổi lượng đường trong máu đủ để có dấu hiệu của bệnh tiểu đường, nhưng nếu có, các triệu chứng có thể bao gồm tăng cảm giác khát, đói và đi tiểu.