Bệnh nhân vô tình bị tụt tăm bông vào khí quản gây khó thở dữ dội

Những tình huống mắc dị vật đường thở rất dễ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Đây là một tai nạn sinh hoạt có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Một số biến chứng thường gặp do dị vật đường thở là: tắc thở, tử vong do ngạt thở cấp, viêm phế quản, phế quản phế viêm, xẹp phổi, áp xe phổi, tràn mủ màng phổi do áp xe vỡ vào màng phổi, tràn khí màng phổi, trung thất, giãn phế quản do dị vật bị bỏ quên lâu ngày, sẹo hẹp thanh quản.

Trong trường hợp người bệnh bị mắc dị vật đường thở được đưa đến bệnh viện sớm thì việc lấy dị vật sẽ dễ dàng hơn, ít gây ra biến chứng. Nhưng nếu đến muộn, khi đã xuất hiện phản ứng viêm, phù nề tổ chức, thì có thể xảy ra nhiều biến chứng khiến việc lấy dị vật ra khó hơn và nguy cơ tử vong cao hơn.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh đang trong quá trình điều trị cần được sự tư vấn, hỗ trợ từ nhân viên y tế. Không nên tự thực hiện các kĩ thuật đòi hỏi chuyên môn y tế. Khi bị mắc dị vật đường thở, người bệnh cần được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để được phát hiện, xử trí nhanh và đúng, đảm bảo tiên lượng sống cũng như hạn chế tối đa di chứng.