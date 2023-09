Bệnh nhân ung thư được chẩn đoán sớm với mô hình AI thị giác lớn nhất thế giới

CEO Andy Moye cho biết, Paige tách khỏi Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York vào năm 2017 và “có một lượng dữ liệu vô cùng phong phú”. Đó là lý do giúp công ty ngay từ đầu đã có thể xây dựng các giải pháp do AI hỗ trợ của riêng mình. Để dễ hình dung, Paige có dữ liệu nhiều gấp 10 lần tổng số các chương trình, phim hiện có trên nền tảng Netflix.

Quy mô lớn chưa từng có

Hiện startup này đang sử dụng cơ sở hạ tầng siêu máy tính và lưu trữ đám mây của Microsoft để phát triển mô hình AI tiên tiến mới.

Sản phẩm đầu tiên của Paige được đào tạo trên 1 tỷ hình ảnh từ 500.000 slide bệnh lý, nhưng mô hình đang hợp tác với gã khổng lồ phần mềm “sẽ có quy mô lớn hơn bất kỳ mô hình nào hiện có”. Nó sẽ dựa trên 4 triệu slide bệnh lý để chẩn đoán ung thư phổ biến và hiếm gặp.

“Trước khi ChatGPT xuất hiện, không ai thực sự hiểu điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào. Tôi cho rằng các bệnh nhân ung thư trong tương lai cũng sẽ như vậy”, Moye nói. “Đây là khoảnh khắc mang tính đột phá trong chữa trị loại bệnh này”.