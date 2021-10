Bệnh nhân từ BV Việt Đức chuyển sang cơ sở y tế của Hà Nội an toàn

Những bệnh nhân đang trong giai đoạn cấp cứu vẫn tiếp tục điều trị cấp cứu, thuốc, dịch truyền, đảm bảo oxy và các chế phẩm máu để bệnh nhân duy trì chỉ số sinh tồn.

Với các ca bệnh nặng phải theo dõi chặt chẽ bệnh viện vẫn có kết nối với các bác sĩ ở BV Việt Đức theo từng chuyên khoa qua Telehealth.

"Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh được diễn ra thông suốt, bệnh viện luôn tuân thủ các phương pháp phòng chống dịch để không xảy ra lây nhiễm chéo giữa các khu cách ly với khu vực khác. Khu cách ly được bố trí riêng, có thang máy, lối đi riêng biệt hoàn toàn cách ly hẳn với khu điều trị thông thường.

Với bệnh nhân thông thường, bệnh viện phân luồng chặt chẽ ngay từ ngoài cổng, thực hiện quét mã QR khai báo y tế, sàng lọc theo nguyên tắc của bệnh viện, nếu bệnh nhân có yếu tố nguy cơ sẽ đưa lên khu cách ly ngay, còn lại những bệnh nhân khác, bệnh viện vẫn khám điều trị bình thường. Đến thời điểm hiện tại bệnh viện chưa có trường hợp nào lây nhiễm chéo trong khu cách ly với khu điều trị thông thường" BS. Lan Hương cho biết.

Người bệnh chuyển viện có tâm lý thoải mái