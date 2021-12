Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Hải Phòng tử vong sau hơn 2 ngày nhiễm bệnh

Sau khi có kết quả test nhanh dương tính, 20h ngày 6/12, ông C được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp cơ sở 2.

Kết quả test nhanh, người cháu này dương tính với SARS-CoV-2. Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng phường Cầu Tre đã quyết định cách ly y tế và phong tỏa toàn bộ gia đình. Ngày 6/12, Trạm y tế phường Cầu Tre lấy mẫu xét nghiệm cả nhà gửi CDC Hải Phòng. Chiều cùng ngày, ông C. có biểu hiện mệt mỏi, khó thở.



Nhân viên y tế ở Hải Phòng thực hiện quy trình tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân



Sáng 7/12, mẫu xét nghiệm của CDC Hải Phòng khẳng định ông C dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 8/12, ông C đã tử vong tại bệnh viện.



Hiện tại vợ, con dâu và 2 cháu nội ông C. đều được xác định nhiễm Covid-19 và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền.

Nguyễn Thu Hằng