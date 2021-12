Bến xe vắng khách, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng chiều ngày cuối năm 2021

Your browser does not support the audio element.

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm 2021 (31/12), theo ghi nhận của phóng viên vào lúc 16h chiều, trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thưa vắng phương tiện theo cả 2 chiều di chuyển ra vào TP Hà Nội.

Tại khu vực đầu vào cao tốc theo hướng TP Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, các phương tiện lưu thông dễ dàng qua đây.