Bến xe đón lượng khách lớn, đường sắt tăng chuyến trong dịp lễ

Kỳ nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27-4 đến hết 1-5) nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn TPHCM.

Sở GTVT TPHCM đề nghị các bến xe triển khai phương án phục vụ hành khách, trao đổi thường xuyên với các bến xe đầu tuyến thuộc các tỉnh để cập nhật tình hình giao thông kịp thời. Sở cũng giao Thanh tra Sở phối hợp các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn giao thông vận tải đường bộ và tại các bến bãi.

Tại Bến xe Miền Tây, ước tính trong ngày cao điểm phục vụ khoảng 61.300 khách và hơn 2.000 lượt xe xuất bến, tăng hơn 120% lượng khách so với ngày thường. Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, các bến xe cũng sắp xếp nhân sự, điều động phương tiện vận chuyển hợp lý nhằm nhanh chóng giải tỏa hành khách khi cần thiết.