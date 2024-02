Bên trong Nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam

Năm 2010, Nhà nước đã thành lập Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền, tiến hành đầu tư trùng tu, nâng cấp công trình. Tổng diện tích khu di tích rộng 15,5ha với tổng mức đầu tư khoảng trên 270 tỷ đồng.

Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam nằm ở đồn điền Chi Nê (giai đoạn 1946 - 1947) nay là xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Năm 1946, cơ sở Nhà máy in tiền Tô - panh ở Hà Nội bị lộ, toàn bộ máy móc nhà in đã được di chuyển lên đồn điền Chi Nê. Gia đình ông Đỗ Đình Thiện - một nhà tư sản lớn - đã đón đoàn cán bộ, công nhân viên của nhà máy in tiền về ở và làm việc tại đồn điền của mình.

Bên trong lưu trữ những tư liệu ngành Tài chính Việt Nam những năm đầu thành lập cũng như quá trình hình thành phát triển nhà máy in tiền. Ngoài ra cũng phục dựng lại không gian phòng khách gia đình ông Đỗ Đình Thiện cùng một số hiện vật liên quan.

Phục dựng lại không gian làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian đi công tác và dừng nghỉ chân tại nhà máy (năm 1947).

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Đây là máy in của ta, các chú cần giữ gìn cẩn thận, phải thi đua nhau làm việc để in được nhiều tiền cho cả nước tiêu dùng vào công cuộc kháng chiến cứu quốc. Cán bộ và công nhân trong nhà máy phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phải hết sức chú ý bảo quản và tiết kiệm tiền bạc của nhân dân...".