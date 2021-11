Bên trong 'kho báu' 5 tỷ USD chất thành núi ở VN mà Trung Quốc đang thèm muốn

Your browser does not support the video tag.

Năm 2017, Lực lượng Hải quan Việt Nam phối hợp với Cơ quan hải quan Mỹ, đặc vụ Bộ An ninh nội địa Mỹ, dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng đã vào cuộc điều tra nhằm làm rõ nghi vấn “vua nhôm” Trung Quốc Lưu Điền Trung đứng đằng sau đường dây nhôm Trung Quốc tập kết sang Việt Nam để né thuế xuất sang Mỹ. Đến nay, gần 5 năm, “núi nhôm” 5 tỷ USD này vẫn nằm đắp chiếu tại Công ty Nhôm Toàn Cầu Việt Nam (KCN Mỹ Xuân B1 - Conac, P. Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, T. Bà Rịa – Vũng Tàu).