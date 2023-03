Bên trong căn nhà hơn 30 người Malaysia, Indonesia tổ chức lừa đảo

Ngày 25/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Leaw Boon Kiat (36 tuổi), Thong Joon Kin (32 tuổi) và Gan Ban Lee (42 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) để điều tra tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, 30 công dân Indonesia đã đến Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TPHCM trình báo về việc bị nhóm người Malaysia đưa sang Việt Nam, "giam lỏng" trong nhà ở TPHCM và cưỡng ép thực hiện việc giả danh cơ quan chức năng Indonesia gọi điện thoại cho nhiều người dân nước này, yêu cầu chuyển tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm liên quan (Ảnh: CACC).

Căn cứ vào nội dung trình báo, mô tả của 30 công dân Indonesia, công an xác định nhiều người bị "giam lỏng" tại một căn nhà trên đường Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh). Tuy nhiên, khi lực lượng công an tiến hành kiểm tra thì nhóm người quốc tịch Malaysia đã bỏ trốn.