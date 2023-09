Bên trong biệt thự khu nhà giàu của hoa hậu từng giam mình vì bệnh cường giáp

Phương Khánh được nhiều người biết đến khi đăng quang Hoa hậu Trái Đất 2018. Hậu đăng quang, cô cũng tích cực làm từ thiện, kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường và liên tục được khen ngợi vì ít thị phi.

Nàng Hậu từng thừa nhận mắc bệnh cường giáp và trầm cảm. Bởi thế, có một quãng thời gian dài, cô thường xuyên đăng ảnh ở nhà. Được biết, chốn đi về của Phương Khánh là biệt thự ở khu nhà giàu quận 2, có sân vườn và bể bơi.

Trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Khánh từng chia sẻ đoạn clip giới thiệu từng ngóc ngách trong penthouse mới mua, có view triệu đô có thể nhìn thấy được những biểu tượng của TP. HCM như: Landmark 81, Bitexco, sông Sài Gòn. Căn hộ được trang trí tông màu trắng, nâu làm chủ đạo.

Phong cách thiết kế khá sang trọng, hiện đại, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Các vật dụng nội thất đều vô cùng cao cấp, đến từ các thương hiệu nổi tiếng. Nàng hậu chia sẻ: "The light is what guides you home, the warmth is what keeps you there" (Ánh sáng là thứ dẫn đường cho bạn về nhà, hơi ấm là thứ giữ bạn ở đó).



Căn penthouse rộng rãi, thoáng đãng của Phương Khánh ở trên tầng cao của một tòa nhà.



Nội thất được thiết kế sang trọng, đẹp mắt.