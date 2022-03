Bên trong bệnh viện đầu tiên ở Hà Nội mở phòng khám cho F0 có nguy cơ cao

Bệnh viện tiếp nhận thăm khám cho F0 chưa được tiếp cận y tế địa phương hoặc F0 có bệnh nền.

Hiện nay, bệnh viện có khoảng gần 200 bệnh nhân F0 đang điều trị. Trong đó, có khoảng 150 bệnh nhân nặng cần phải can thiệp thở oxy. So với thời điểm trước, bệnh nhân mắc COVID-19 tăng lên, nhưng số lượng bệnh nhân nhập viện đã giảm đi. Tỉ lệ tử vong do COVID-19 rất thấp.