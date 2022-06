Bến Tre: Nghiên cứu xây dựng thêm những sản phẩm du lịch đặc trưng của xứ Dừa

Chỉ tính riêng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách và doanh thu đều tăng 50 - 60% so với cùng kỳ. Ước 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch đến Bến Tre gần 457.000 lượt, đạt 36,19% kế hoạch (tăng 97,05% so với cùng kỳ), trong đó, khách quốc tế 13.757 lượt. Doanh thu ước 515 tỷ đồng, đạt 36,27% kế hoạch, tăng 117,92% so cùng kỳ.

Du khách chọn mua trái cây hái từ vườn tại ấp Tân Qui, xã Tân Phú, huyện Châu Thành. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Du khách chọn mua trái cây hái từ vườn tại ấp Tân Qui, xã Tân Phú, huyện Châu Thành. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN