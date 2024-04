Bên kia biên giới xuất hiện bệnh than, Quảng Trị kiểm soát chặt để phòng bệnh

Theo Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm này, tại tỉnh Chăm Pa Sak và Salavan (Lào) đã có 121 trường hợp nhiễm bệnh than và có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Bệnh than là bệnh truyền nhiễm cấp tính do khuẩn than gây ra, lây qua nhiều đường như da, niêm mạc, máu, tiêu hóa, hô hấp. Bệnh thường gây ra các vụ dịch lớn ở động vật rồi lây sang người.