Bella Hadid hóa bongirl sexy trong loạt ảnh mới

Bella Hadid sinh năm 1996. Năm 2016, ở tuổi 20, cô đã được trang Models chọn là Người mẫu của năm sau 3 năm làm quen với làng mốt. Từ năm 2016 đến nay, Bella Hadid luôn là siêu mẫu top đầu, xuất hiện trong những show thời trang đình đám nhất, hợp tác với những thương hiệu lớn nhất thế giới.

Bella Hadid trên sàn diễn thời trang từ năm 2014-2020

An Na