Beijing U5 Plus bất ngờ được bán tại thị trường Việt Nam: 3 phiên bản, xe hạng C giá hạng A

Beijing U5 Plus là mẫu xe được định vị ở phân khúc hạng C và sẽ có 3 phiên bản bao gồm: Standard, Deluxe và Luxury với mức giá lần lượt là 398, 468 và 498 triệu đồng. Với mức giá này, U5 Plus chỉ có giá ngang ngửa với hạng A VinFast Fadil, nhưng có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.660 x 1.820 x 1.480 mm, chiều dài cơ sở 2.670mm.

Thiết kế bên ngoài của Beijing U5 Plus khá đẹp