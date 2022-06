'Bé' Xuân Mai đu trend Tiktok, giọng hát đã khác xưa lắm rồi

Your browser does not support the video tag.

Trong đoạn clip, khác với hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn từng cất thanh ca khúc Con Cò Bé Bé, nay nữ ca sĩ trở nên mũm mĩm hơn, làn da lộ rõ nhiều vết đồi mồi.



Trải qua 3 lần sinh nở, ngoại hình của Xuân Mai có phần mũm mĩm, làn da lộ rõ nhiều vết đồi mồi

Giọng hát của Xuân Mai cũng thay đổi hẳn, rất khác so với thời điểm còn nhỏ. Tuy nhiên, chất giọng cô nàng vẫn còn rất tình cảm và ngọt ngào. Có lẽ, hình ảnh cô bé ca sĩ nhí ngày nào giờ đây chỉ còn trong hồi ức khán giả.