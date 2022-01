Bé trai vừa sốt xuất huyết, vừa loét tá tràng thoát chết trong gang tấc

Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, loét dạ dày tá tràng là tình trạng chảy máu chủ yếu do loét vào mạch máu. Các ổ loét non thường gây chảy máu mao mạch, nên số lượng thường ít và tự cầm. Các ổ loét sâu nhất là trong loét xơ chai, loét vào các động mạch và khả năng co mạch bị hạn chế, nên thường chảy máu ồ ạt và khó cầm.

Do đó, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi trẻ có một trong các dấu hiệu: li bì, khó đánh thức, kích thích, vật vã, da xanh nhiều, môi nhợt, nôn ra máu, đi ngoài phân đen hoặc máu, mệt hơn sau mỗi lần nôn hoặc đại tiện.

Nếu trẻ đang theo dõi mắc sốt xuất huyết, phụ huynh báo ngay cho bác sĩ biết về tiền căn trẻ hoặc gia đình viêm loét dạ dày tá tràng. Ngoài ra, cần tái khám sát ngày và tái khám ngay nếu có bất kì dấu hiệu xuất huyết hoặc dấu hiệu nặng nêu trên.

Linh Giao