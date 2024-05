Bé trai sơ sinh nặng 3,4 kg có khối u máu hiếm nặng 1kg

Dị tật tắc ruột bẩm sinh do các nút phân su bít kín lòng ruột, dịch tiết ở đường tiêu hóa nhầy và dính vào niêm mạc ruột khiến phân ứ đọng trong lòng đại tràng. Bệnh nhi không thể đi tiêu được. Tắc ruột do phân su chiếm tới 33% số trường hợp tắc ruột non ở trẻ sơ sinh.

Bé được mở hậu môn tạm trên bụng, bơm rửa đoạn ruột chứa phân su bên dưới, sau 2-3 tháng chờ ruột dưới đủ thời gian giãn nở và kết quả sinh thiết đoạn ruột phía dưới của hậu môn tạm bình thường sẽ thực hiện khâu nối ruột, đóng hậu môn tạm. Lúc đó, bé có thể đi vệ sinh bình thường.

Về phần khối u, tuy nguy hiểm nhưng không chèn ép đường thở. Vì bé mới 4 ngày tuổi, không thể thực hiện nhiều phẫu thuật nên theo dõi thêm.

Sau ca mổ chữa tắc ruột, bé được nuôi ăn tĩnh mạch đầy đủ dinh dưỡng, hồi phục nhanh. Tuy nhiên, khối u bạch huyết lại diễn tiến không thuận lợi, dấu hiệu nhiễm trùng. U xâm lấn các khối cơ vùng ngực, cổ bên trái, bao quanh bó mạch và thần kinh.