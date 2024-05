Bé trai lớp 8 "ghét em như kẻ thù" vì bố làm điều này, bác sĩ chỉ ra sai lầm chung của nhiều gia đình Việt

Bác sĩ cho rằng, bố mẹ Việt rất chiều con, nhưng họ lại chưa biết nuôi dưỡng tinh thần của con, không "hạ mình" về lứa tuổi của con để hiểu con mà luôn lấy tư cách làm cha mẹ để áp đặt. Trong khi đó, mỗi đứa trẻ là một thực thể sống, có não bộ riêng, cơ thể riêng. Tại sao cha mẹ lại cướp đi quyền suy nghĩ của con?

Theo bác sĩ Bách, kỷ luật để rèn sức chịu đựng của con là tốt, nhưng cần khéo léo và đối xử công bằng với trẻ.

Bố mẹ nên hành xử ra sao để trẻ không thấy bị thiên vị

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, trong một gia đình dù đông anh em hay chỉ có hai anh/chị em, việc tối kỵ nhất là đối xử không công bằng. Điều này khiến cho trẻ có thể cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi và làm trẻ bị tổn thương. Vì thế, hãy luôn dành thời gian riêng tư, san sẻ tình yêu thương cho các con. Như vậy, sẽ giúp trẻ cảm thấy bố mẹ vẫn luôn quan tâm đến mình, không bị cho ra rìa hay bị bỏ rơi.

Muốn làm được như vậy, các bậc phụ huynh cần chú ý một số điều sau:

- Không nên so sánh hai đứa trẻ: Với một đứa trẻ, đặc biệt đang ở tuổi dậy thì, khi nhận được lời so sánh như "Nhìn anh/chị làm như thế nào, sao mà ngốc thế?"; "Nhìn em trai/chị ngoan ngoãn mà sao con lại nghịch ngợm thế này"…chúng sẽ nghĩ “mình là người thừa”; “bố mẹ không cần/không yêu mình nữa”. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất nguy hiểm, nó sẽ làm gia tăng thái độ thù địch với người được so sánh, bản thân trẻ cảm thấy tự ti hoặc thậm chí từ bỏ chính mình.

- Đừng bắt ép các con phải xin lỗi ngay lập tức: Trong gia đình nhiều anh chị em, việc giải quyết mâu thuẫn phải thật tế nhị. Tuyệt đối, không bắt con xin lỗi ngay lập tức, trước mặt bạn bè hoặc anh chị em khác. Bởi khi đó, các con đang trong trạng thái quá tải về mặt cảm xúc thì mọi phương pháp giảng hòa, định hướng hay khuyên nhủ hoặc kỷ luật sẽ không mang lại tác dụng. Ngược lại, nó sẽ khiến trẻ cảm thấy xấu hổ vì bản thân bị hạ thấp, sỉ nhục.