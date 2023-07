Bé trai cứu 3 người em thoát nạn khỏi đám cháy kinh hoàng nhờ 3 kỹ năng thoát hiểm được học ở trường

Trong khi 4 con của anh Hải đang ngủ, 2 cô giúp việc ở trên tầng 3 thì xảy ra cháy mà không ai hay biết. Lý do sau này được phát hiện là do chập ổ cắm điện tủ lạnh. Đến khi đám cháy đã to khiến bình gas tủ lạnh phát nổ lớn thì mọi người mới biết và chạy xuống dưới nhà. Cháy ở tầng 2 trong khi các bé và người giúp việc mắc kẹt trên tầng 3 không xuống được. Vì lửa nóng và khói đen mù mịt không nhìn thấy gì nên mấy đứa trẻ sợ quá buộc phải đóng cửa tầng 3 và ra ngoài lan can kêu cứu.

May mắn, con trai cả của anh Hải đã được nhà trường và mẹ dạy cho các kỹ năng sống nên có đủ kiến thức xử lý tình huống trong đám cháy. Sau khi chạy ngược lên tầng 3 đóng cửa lại, ra lan can kêu cứu thì cậu bé vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm dấp nước đưa cho các em mỗi đứa 1 cái chụp đầu chống ngạt. Tiếp theo, bé mở vòi sen cho ướt quần áo để khỏi bắt lửa khi chạy xuống. Ngoài ra, cậu bé lớp 7 cũng gọi 114 báo cháy dù bên ngoài hàng xóm đã gọi giúp trước đó rồi. Cậu gọi cứu hỏa trước khi gọi cho bố mẹ vì biết cái nào quan trọng hơn.