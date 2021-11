Bé trai bị ung thư máu may mắn tìm được giải pháp

Your browser does not support the audio element.

Bằng sự nỗ lực cố gắng của gia đình bé, tuân thủ phác đồ điều trị của bệnh viện và sử dụng sản phẩm GENK STF Liquid, trong sự ngạc nhiên, bất ngờ và vui mừng của tất cả mọi người, đến nay bé Khôi đã đạt tình trạng lui bệnh.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn

Bé Đăng Khôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ông nội mất sớm vì ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Là một hộ gia đình thuần nông, kinh tế của gia đình trông vào mấy sào ruộng, gia cảnh khó khăn nên bố mẹ bé làm thêm sạp hàng nhỏ kiếm bữa rau, bữa cháo sống qua ngày và trang trải cuộc sống.

Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế trôi đi, mẹ bé Khôi - chị Hồng chia sẻ: "Dù nhà tranh vách liếp nhưng cứ được nhìn thấy nụ cười của các con mỗi ngày thì bao nhiêu khó khăn vất vả tôi cũng cố gắng vượt qua được".