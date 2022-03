Bé trai bị táo bón dẫn đến thủng ruột, nguy kịch

Qua các triệu chứng, bác sĩ nghi ngờ nhiều đến viêm ruột quá nặng do thủng ruột gây ra. Ê-kíp bác sĩ hội chẩn, quyết định mổ cấp cứu ngay cho bé T. khi tình trạng sức khỏe bé ổn định. Quá trình phẫu thuật ghi nhận phần lớn ruột già của bé bị giãn, ứ nhiều phân, bị viêm hư hại gần như toàn bộ.

Qua điều tra bệnh sử, bác sĩ được biết bé T bị táo bón kéo dài bắt đầu từ năm được 3 tuổi. Ba mẹ cho đi thăm khám ở các bệnh viện nhi vài lần nhưng tình trạng bón không cải thiện nhiều. Do bận công việc và nghĩ bón không nguy hiểm nên ba mẹ bé đã không tiếp tục theo đuổi điều trị.

Bác sĩ Việt Tánh cho biết, táo bón ở trẻ em đa phần là do chế độ ăn uống chưa thích hợp, nhưng cũng có một số trường hợp có bệnh kèm theo mà hay gặp nhất là bệnh phình đại tràng bẩm sinh ở trẻ, cần phải được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc điều trị táo bón ở trẻ, dù do nguyên nhân ăn uống hay do bệnh lý đều tốn nhiều thời gian và cần được các bác sĩ chuyên khoa hướng dẫn sát lộ trình để tránh những biến chứng có thể phòng tránh được.