Bé trai bị cắt 1,5m ruột non chỉ vì làm việc này ngay sau bữa ăn - 3 việc cha mẹ tuyệt đối không để trẻ làm khi ăn để tránh rủi ro

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện đoạn ruột non dài khoảng 1,5m của đứa trẻ đã bị thâm đen, hoại tử, khoang bụng và mủ đỏ sẫm chảy ra...

01. Bé trai hoạt động mạnh ngay sau bữa ăn, bị cắt 1,5m ruột non

Tuy nhiên việc này đối với cơ thể trẻ em lại không đơn giản như vậy. Vừa ăn no xong đã lập tức điên cuồng chơi đùa là trạng thái của không ít trẻ. Nhưng cha mẹ cần phải biết, hành vi này của trẻ là rất nguy hiểm!

Sau khi phẫu thuật, ruột non bị hoại tử đã được cắt bỏ và tình trạng của đứa trẻ dần được cải thiện.

Bác sĩ điều trị của Dương Dương giải thích: “Bản thân đứa trẻ có vết nứt màng ruột non, cộng với chuyển động mạnh sau bữa ăn, ruột non sau khi chui vào lỗ nứt này rất khó để tự đặt lại, sau đó xuất hiện hoại tử xoắn ruột, vì vậy cần phải loại bỏ nhiều ruột non hơn”.

Các bác sĩ khuyến cáo, sau khi trẻ ăn xong, không nên hoạt động mạnh ngay lập tức, tốt nhất là chờ 1 giờ sau đó để giảm sự xuất hiện của một số biến chứng.

Ngoại trừ việc sau bữa ăn không nên vận động kịch liệt, 2 hành động dưới đây cũng cần phải tránh:

02. Đừng cười đùa trong bữa ăn!

Mỗi gia đình khi bắt đầu dạy em bé ăn, sẽ nhiều lần nhấn mạnh không chơi đùa. Nhấn mạnh nhưng đôi khi vẫn không thể cấm trẻ.

Trong các gia đình không ít cảnh thế này: Đứa trẻ cầm dĩa, thìa chạy phía trước, cha mẹ thì ở phía sau bưng bát cơm đuổi theo. Không có chuyện xảy ra chuyện thì thôi, nếu xảy ra thì đúng là hối không kịp!