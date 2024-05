Bé trai bị bỏ quên trên xe: Bắt giữ nhân viên đảm nhận việc đưa đón trẻ

Chiều 30/5, trả lời PV VTC News, đại diện Công an TP Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phương Quỳnh Anh - nhân viên đảm nhiệm việc đưa, đón học sinh bằng xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (trụ sở ở xã Phú Xuân, TP Thái Bình).

Phương Quỳnh Anh có trình độ đào tạo trung cấp dược.