Bé trai bị bạo hành, ép hút ma túy: Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM vào cuộc

Đại diện Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết đã ký công văn gửi Công an huyện Hóc Môn và Công an TP.HCM về việc phối hợp can thiệp xác minh và có các biện pháp can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp bảo vệ cháu bé bị nghi bạo hành, ép cho hút ma túy đã được báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải và một số thông tin, clip lan truyền trên mạng xã hội.

"Qua hình ảnh và các thông tin ban đầu (đang được xác minh), vụ việc có dấu hiệu của sự bạo hành trẻ em, hơn thế trong clip bé trai dường như bị ép sử dụng ma túy, đây là hành vi nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng và sự an toàn của trẻ em.