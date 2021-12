Bé trai 7 tháng luôn nắm chặt tay, gia đình đưa đi khám rồi choáng váng khi nhận kết quả

- Sau khi sinh, trẻ thường khóc ngằn ngặt, ròng rã nhiều tháng, bị kích thích, khó chịu, một số trẻ bại não khác lại lờ đờ, ít đáp ứng.

- Trẻ bại não có thể bị điếc (khó nghe) hoặc mù (khó khăn về nhìn) bẩm sinh. Nếu không phát hiện ra, gia đình có thể cho rằng trẻ chậm phát triển tinh thần.

- Trẻ bại não có thể bị động kinh kèm theo (cơn co giật, bất tỉnh, sùi bọt mép).

- Trẻ bại não thường gặp khó khăn trong giao tiếp, không đáp ứng hoặc hành động như những đứa trẻ bình thường. Một phần do trẻ bị mềm nhẽo hoặc co cứng, thiếu các điệu bộ cử chỉ của bàn tay, hoạt động của cơ mặt. Một phần khác có thể là do trẻ chậm biết nói.

- Thay đổi hành vi liên tục: Trẻ bại não đột nhiên khóc rồi lại cười, hay sợ hãi, co giật, tức giận.

- Khả năng thăng bằng của trẻ kém.

Ngoài các dấu hiệu trên, cha mẹ cần lưu ý thêm những điều sau để con có thể phát triển khỏe mạnh: