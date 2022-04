Bé trai 6 tuổi chết não, tử vong sau khi uống tăng lực

Một số tổ chức y tế, bao gồm NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh), từng khuyến cáo không nên cho trẻ nhỏ uống nước tăng lực vì thành phần của chúng thường có lượng caffein và đường rất cao.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (US Food and Drug Administration) cũng chỉ ra trong báo cáo điều tra năm 2019 rằng, đã có 34 trường hợp tử vong do uống nước tăng lực, do đó cần điều tra về độ an toàn của chúng. Báo cáo thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy đồ uống tăng lực có liên quan đến chứng ngừng tim, trụy tim, nhồi máu, bóc tách mạch vành tự phát và co thắt mạch vành.

Tùy Ý(Mirror)