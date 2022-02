Bé trai 5 tuổi kẹt dưới giếng sâu 32m, cứu hộ 4 ngày vẫn chưa có kết quả

"Chúng tôi sắp đào tới nơi rồi. Chúng tôi đã làm việc không ngừng suốt ba ngày và cả đội vẫn cố gắng", Abdesalam Makoudi, một chỉ huy lực lượng cứu hộ nói.

Chiến dịch giải cứu bé Rayan. Nguồn AFP

Chiến dịch giải cứu Rayan tạo làn sóng đồng cảm trên mạng. Hashtag #CứuRayan bằng tiếng Arab được chia sẻ khắp khu vực Bắc Phi. Rất nhiều người hiếu kỳ đã kéo tới hiện trường để chứng kiến nỗ lực giải cứu. Giới chức kêu gọi người dân "hãy để lực lượng cứu hộ làm việc của mình để cứu đứa trẻ".

Hiện tại, vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn của mọi người.

HT (t/h)

Theo Vietnamnet