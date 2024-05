Bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh ở Thái Bình đã không qua khỏi

Cũng theo ông Đinh Gia Dũng – Chủ tịch UBND TP Thái Bình, sau khi nắm được sự việc, 20h tối cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình, Giám đốc Công an tỉnh cũng lãnh đạo TP Thái Bình đã nghe cơ quan chức năng báo cáo sơ bộ về sự việc đáng tiếc nêu trên.

“Giao cho Công an điều tra làm rõ, xác định nguyên nhân để đủ điều kiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thái Bình cũng sẽ cung cấp thông tin về vụ việc này cho báo chí”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cũng cho biết, trước sự việc đau lòng và đáng tiếc nêu trên, chính quyền địa phương cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình cháu bé.