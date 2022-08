Bé trai 4 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện

Ngày 14/8, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vừa có báo cáo gửi Sở Y tế vụ một bé trai 4 tuổi (ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) tử vong tại bệnh viện.



Theo đó, bé N.C.T. vào viện do co giật. Cách nhập viện 3 giờ, bé ngã từ trên giường xuống nền nhà. Khi đó, bé tỉnh, không nôn ói. Khoảng 30 phút sau, bé gồng, tím môi nên người nhà đưa đến trạm y tế cấp cứu thì bé hết các triệu chứng nói trên. Sau đó, bé được chuyển đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.



Bé T. vào viện lúc 17h30 ngày 12/8, trong tình trạng tỉnh, sốt 40 độ C, tim rõ, bụng mềm, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, không hồng ban, không xuất huyết da niêm, họng đỏ, 2 amydal to…

Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau. Ảnh: E.X Tại bệnh viện, bé T. được theo dõi sốt xuất huyết ngày 1, viêm màng não. Bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm chức năng gan, thận và các xét nghiệm khác, kết quả đều bình thường.



Đến 5h ngày 13/8, bé T. vẫn còn sốt 40 độ C, hơi đừ, môi hồng…



Khoảng 6h cùng ngày, sau khi được tiêm Taxibiotic, bệnh nhi đột ngột co giật, tím tái toàn thân, tím đầu chi, mạch quay khó bắt, tim nghe mờ 70-80 nhịp/phút, nhịp thở không đều, phổi kém thông khí, bụng mềm...



Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân phản ứng phản vệ độ IV nghi do kháng sinh Taxibiotic giờ thứ 1. Điều dưỡng bệnh viện thực hiện y lệnh, báo cáo ngay trưởng tua trực, đồng thời kích hoạt báo động cấp cứu khẩn. Bác sĩ tiến hành cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, xử trí theo phác đồ phản vệ độ 4.



Báo cáo nêu, sau 5 phút cấp cứu, bé T. còn hôn mê, tim nghe mờ hơn. Bác sĩ tiếp tục cấp cứu ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực...



Nhưng sau khoảng 60 phút, bệnh nhân tử vong.



Liên quan đến vụ việc, chị Trần Thị Nước (28 tuổi, mẹ của bé T.) cho biết, đại diện Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình. Bệnh viện hứa sẽ hỗ trợ tiền mai táng cho bé T.