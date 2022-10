Bé trai 4 tuổi tử vong sau giờ ngủ trưa ở trường

Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình cho biết, lực lượng công an đang điều tra nguyên nhân 1 trẻ mầm non tử vong tại Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa.

Theo đó, khoảng 14h chiều nay, sau giấc ngủ trưa như thường lệ ở Trường Mầm non Bắc Sơn, nhóm trẻ cùng dậy để tiếp tục buổi học chiều nhưng cháu Phạm Thái S. (SN 2018, lớp nhỡ 2) không dậy. Khi cô giáo đến kiểm tra thì phát hiện cháu không còn cử động. Trường Mầm non Bắc Sơn, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: CTV) Sự việc nhanh chóng được báo lên Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời các cô cõng cháu đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Sơn nhưng các bác sỹ kết luận cháu đã tử vong trước khi vào phòng khám. Theo bà Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn, hiện cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi tìm hiểu nguyên nhân cháu S. tử vong. Được biết, gia đình cháu S. ở Thôn 1, Bắc Sơn, cháu sống cùng ông nội, bố mẹ cháu đi lao động nước ngoài. (Nguồn: Vietnamnet)