Bé trai 4 tuổi bị đột quỵ sau khi mắc COVID-19

Ngày 13/8, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho một trẻ bị đột quỵ. Bệnh nhi là bé V.T.L. (4 tuổi, quê Đồng Tháp) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.



Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía người nhà bệnh nhi ghi nhận, cách nhập viện khoảng 1 tuần, trẻ bị sốt, ói, tiêu chảy nên đưa đến bệnh viện nhi thăm khám, điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của bé ngày một diễn tiến nặng, nên được chuyển qua S.I.S Cần Thơ.

Các bác sĩ đã can thiệp lấy máu đông khai thông mạch máu giúp bệnh nhi qua cơn nguy kịch

Tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, trẻ luôn trong tình trạng mê man. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh các bác sĩ ghi nhận, bệnh nhi bị huyết khối tĩnh mạch não rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao. Do cơ thể bé còn quá nhỏ nên khả năng điều trị thuốc chống đông và kỹ thuật can thiệp gặp rất nhiều khó khăn.



Tuy nhiên "còn nước còn tát", các bác sĩ đã nỗ lực can thiệp lấy huyết khối khai thông mạch máu bị tắc nghẽn cho bệnh nhi. Sau 5 ngày điều trị, cậu bé phục hồi tốt, gần như không để lại di chứng về ngôn ngữ hoặc vận động.



Mẹ bệnh nhi cho biết: "Từ trước đến nay, bé gần như không bị bệnh vặt. Tuy nhiên, khoảng 6 tháng trước T.L. bị mắc COVID-19. Thời điểm mắc COVID-19 bé chỉ sốt nhẹ khoảng 3 ngày là hết bệnh. Trước thời điểm được chẩn đoán đột quỵ, bé có biểu hiện sốt, ói, bỏ ăn, bỏ chơi, xuống sức rất nhanh và liên tục than đau đầu".



TS.BS Trần Chí Cường cho biết, sau đại dịch COVID-19 y văn thế giới cũng như tại Việt Nam ghi nhận có sự gia tăng đáng kể về số lượng bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch nội sọ, không kể độ tuổi và giới tính. Nguyên nhân được nhận định là do bệnh nhân mắc COVID-19 có sự kích hoạt quá mức hệ thống miễn dịch, tăng phản ứng viêm, gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong cơ thể.