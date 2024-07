Bé trai 39 ngày tuổi ở Nghệ An được cấp thẻ căn cước

Ngày 18/7, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), sau 4 ngày hoàn tất hồ sơ, công dân Phạm Minh Quân được Bộ Công an cấp thẻ căn cước.

Công dân Phạm Minh Quân được mẹ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an lúc 35 ngày tuổi và chính thức nhận thẻ căn cước khi 39 ngày tuổi. Đây là công dân nhỏ tuổi nhất tại thành phố Vinh được cấp thẻ căn cước tính tới thời điểm này.