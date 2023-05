Bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy: Khởi tố người mẹ và nhân tình

Ngày 18/5, liên quan vụ bé trai 3 tuổi ở Hóc Môn nghi bị ép hút ma túy, trả lời VTC News, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Lê Văn Bậm (SN 1979 - người tình của mẹ bé K.) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội hành hạ người khác.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng khởi tố bị can Nguyễn Thị Thảo Nguyên (SN 2000, mẹ ruột bé K.) về tội hành hạ người khác và ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can do Nguyên đang mang thai 31 tuần.