Bé trai 3 tháng tuổi từng ở Mái ấm Hoa Hồng đã tử vong

TPHCM - Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, bé trai 3 tháng tuổi (từng ở Mái ấm Hoa Hồng) tử vong do viêm phổi nặng, kém đáp ứng điều trị. Hiện những em bé ở Mái ấm Hoa Hồng được chuyển về các trung tâm khác chăm sóc. Ảnh: MINH TÂM Chiều 29.9, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, trường hợp bé trai 3 tháng tuổi - nhập viện cách đây 20 ngày và được chẩn đoán ban đầu viêm phổi - đã tử vong. Thời gian nằm viện, bệnh nhi bị viêm phổi nặng, kém đáp ứng điều trị, diễn tiến sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan, được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi hôm 26.9. Trước đó, bệnh nhi này được đưa vào nhập viện sau khi các bé ở Mái ấm Hoa Hồng (Quận 12) bị phát hiện xảy ra bạo hành và được chuyển về các trung tâm bảo trợ khác nhau. Bệnh nhi vừa tử vong được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp để chăm sóc. Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM đang báo cáo ca tử vong này đến Sở Y tế TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM. Bệnh nhi tử vong đã được bàn giao cho Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp lúc 10h30 ngày 27.9. Trước đó, ngày 28.8, một bé gái từng ở Mái ấm Hoa Hồng cũng nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng viêm phổi nặng, phải hỗ trợ thở oxy, sau đó hồi phục xuất viện. Mái ấm Hoa Hồng do bà Giáp Thị Sông Hương (50 tuổi, quê Bắc Giang) đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý. Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 lái xe. Các bảo mẫu tại đây chăm sóc 86 trẻ mồ côi sơ sinh đến vài tuổi (vượt quá số lượng cho phép 47 trẻ). Tuy nhiên, nơi đây thường xuyên xảy ra bạo hành các bé. Ngày 6.9, bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền bị bắt tạm giam về tội Hành hạ người khác. Làm việc với cơ quan điều tra, những phụ nữ này thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ mồ côi đã nhiều lần đánh để "các cháu sợ, không quấy phá". Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng kiểm tra ghi nhận Mái ấm Hoa Hồng có 86 trẻ em, gồm: 15 bé dưới 1 tuổi; 37 bé từ 1-3 tuổi; 31 bé học mầm non bên ngoài; 3 bé đang nằm bệnh viện. Sau đó, toàn bộ trẻ được đưa về các cơ sở công lập chăm sóc, gồm: Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.